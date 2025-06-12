Trabzon Kent Konseyi Sempozyumu Yapılacak

SEMPOZYUMUN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Trabzon Kent Konseyi, 24-25 Haziran tarihinde “Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu” düzenliyor. Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, sempozyumun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde uzmanların sunumlarıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Karal, sempozyuma Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkan Yardımcısı Orhan Solak ve Türk bilim insanlarının katılacağını vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARI

Karal, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, Türkiye’nin yakın gelecekte su sorunu yaşayacak ülkeler arasında yer alma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Karadeniz Bölgesi’nin su açısından diğer bölgelere nazaran daha şanslı olduğunu dile getiren Karal, şansın korunması için mevcut suyun daha verimli kullanılması gerektiğini kaydetti. İklim değişikliği ve su konusunu bilimsel bir düzlemde tartışmak üzere sempozyum düzenlemenin önemini vurguladı.

PANEL İÇERİKLERİ VE HEDEFLER

Sempozyumda Antarktika’dan yerel iklim uyumuna, tarımdan turizme, su farkındalığından toplumsal etkilere ve sürdürülebilirliğe dek çeşitli konularda paneller gerçekleştirileceğini belirten Karal, “Her panelde uzman konuşmacılar ve bilim insanları, konuları farklı bakış açılarıyla ele alarak bizlerin büyük resmi görmemizi sağlayacak. Güncel veriler, çözüm önerileri ve yeni işbirlikleriyle bu sempozyumdan ayrılırken bilinçlenmiş ve güçlenmiş olacağımızı düşünüyoruz.” dedi.