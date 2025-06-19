Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Öğrencileri Modeller Tasarladı

ÖĞRENCİLERİN YENİ MODELLERİ

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü’nde yer alan öğrenciler ve kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan gelinlik ve abiye modellerinden ilham alarak yeni tasarımlar geliştirdi. “Yadigar Projesi” çerçevesinde, Moda Tasarım Alanı’nın ikinci sınıfındaki öğrenciler, “Nostaljik Kıyafetler” başlıklı bitirme projesini hayata geçirdi. Öğrenciler ve kursiyerler, aileleri ve çevrelerinden temin ettikleri, 13’ü gelinlik olmak üzere toplam 28 kıyafeti inceledi. Bu incelemeler sonucunda, geçmişten esinlenerek toplamda 40 kıyafet tasarlandı.

TASARIM SÜRECİ VE SATIŞ

Moda Tasarım Alanı Şefi Selma Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihî sandıklardan çıkarılan eski modellere yeniden hayat verdiklerini belirtti. Projenin danışmanlığını üstlenen Erdem, geçmiş döneme ait kıyafetlerin dikiş ve süsleme tekniklerini inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Öğrencilerin bu proje sayesinde nostaljik modayı deneyimlediklerini belirten Erdem, toplam 40 kıyafet hazırladıklarını dile getirdi. Amacının, geçmiş dönemleri yaşayanların anılarını canlandırmak ve yeni kuşaklara geçmişin zarafetini ve modaya bakış açısını aşılamak olduğunu vurguladı. Tasarlanan kıyafetlerin, olgunlaşma enstitülerinin “Bohça” markası altında satışa sunulacağı bildirildi.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Projeye katılan öğrencilerden Elif Banabak, halasının gelinliği ve nişan elbisesinden esinlenerek tasarım yapmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu aktardı. Bu projenin hem kişisel hem de ders bazında önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Öğrencilerin geçmişe duydukları özlemi ve beğenilerinin de ortaya çıktığı bu çalışmalarda, nostaljik unsurlar modern bir dokunuşla yeniden hayat buluyor.