“Trabzon Seni Çağırıyor” Etkinliği Gerçekleşti

TRABZON GÜNLERİ’NDE TANITILAN YÖRESEL LEZZET

“Trabzon seni çağırıyor” temasıyla gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nde, odun ateşinde 12 saat pişirilen “tenekede mısır ekmeği” dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, beşinci gününde devam etti. İpek Yolu Fuar Alanı’nda gerçekleşen organizasyonda, katılımcılar ilçelerin tanıtım stantlarını gezerek, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerle ilgilendi.

SÜRMENE STANDINDA GÖRÜLEN LEZZETLER

Sürmene ilçesinin standında, özel olarak hazırlanan “tenekede mısır ekmeği” ziyaretçilere sunuldu ve yapılışı hakkında bilgi verildi. Stant görevlisi Süleyman Kulaçoğlu, mısır ekmeğinin uzun sürede pişirilmesinin lezzetinde önemli rol oynadığını ifade etti. Kulaçoğlu, “Adını yapım şeklinden alan mısır ekmeği, odun ateşinde 12 saat pişiriliyor. Diğer ekmek çeşitlerine göre daha sıvı formda bir hamurdan hazırlanıyor” dedi. Hamurun taş fırında pişirme işlemi ile ilgili olarak, “Su, tuz, mısır unu ve ekmeğe tat veren bal baklası ekliyoruz. Fırının ısısı ile teneke içinde ağzı kapalı şekilde pişiyor. Ekmeğin üzerinde bir santim kalınlığında kabuk oluşuyor. İç kısmı yanmadığı için lezzetini koruyor” şeklinde bilgi aktardı.

ZOEKLERİN BEĞENİSİ

Kulaçoğlu, ayrıca ekmeğin, ilçedeki pazarlarda da satışa sunulduğunu ve katılımcıların, yoğurtla birlikte tükettikleri mısır ekmeğini beğendiğini dile getirdi. Ekmeği tadan Fatih Aktürk ise, “Trabzonlu olmama rağmen tenekede mısır ekmeğini ilk defa deniyorum” dedi.