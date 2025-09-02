“Trabzon Seni Çağırıyor” Etkinliği Yapıldı

TRABZON GÜNLERİNDE YENİ LEZZET TANITIMI

“Trabzon seni çağırıyor” sloganıyla gerçekleştirilen Trabzon Günleri, taş fırınlarda odun ateşinde 12 saat pişirilen “tenekede mısır ekmeği” ile dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Valilik ile Trabzon Dernekleri Federasyonu iş birliğinde yapılan etkinlik, beşinci gününde de misafirlerini ağırlamaya devam etti. İpek Yolu Fuar Alanı’ndaki organizasyonda, katılımcılar yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıma fırsatı buldu.

SÜRMENE’NİN GELENEKSEL LEZZETİ

Sürmene ilçesinin standında, ziyaretçilere ikram edilen “tenekede mısır ekmeği” ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Standın görevlisi Süleyman Kulaçoğlu, AA muhabirine mısır ekmeğinin odun ateşinde 12 saat pişirildiğini ve bu özelliğinin lezzetine katkı sağladığını belirtti. Kulaçoğlu, mısır ekmeğinin yapım aşamasında kullanılan malzemeleri de açıkladı: “Su, tuz, mısır unu ve ekmeğe tat veren bal baklası ekliyoruz. Fırın ısıtıldıktan sonra içindeki odunlar boşaltılıyor, kendi sıcaklığıyla teneke içerisinde ağzı kapalı şekilde pişiyor. Ekmeğin üzerinde yaklaşık bir santim kabuk oluşuyor. İç kısmı yanmadığı için de tadı oldukça lezzetli oluyor.”

PİŞİRME SÜRECİ VE SATIŞI

Mısır ekmeğinin uzun süre sıcaklığını koruduğuna dikkat çeken Kulaçoğlu, bu lezzetin ilçedeki pazarlarda da satıldığını aktardı. Ayrıca, ziyaretçilerin yoğurt ile birlikte ikram ettikleri mısır ekmeğini çok beğendiğini vurguladı. Ekmeğin tadına bakan Fatih Aktürk ise, “Trabzonlu olmasına rağmen tenekede mısır ekmeğini ilk defa denediğini” ifade etti. Bu geleneksel lezzet, Trabzon Günleri’nde katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı.