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Trabzon Spor-Galatasaray Maçı 10 Mayıs

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI GÜNDEMDE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan final niteliğindeki dev maç, futbolseverlerin yoğun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Taraftarlar, “Galatasaray Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, bu önemli karşılaşma tam olarak ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, dev mücadelenin tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri…

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor – Galatasaray derbisi, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışı üzerinde doğrudan etkiye sahip olacak bu dev mücadele, milyonlarca futbolseverin gözlerini üzerine çekiyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu mücadele, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak belirlenmiş durumda.

MAÇ YERİ VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bu mücadelenin oynanacağı stadyum, Trabzonspor’un iç saha maçlarını gerçekleştirdiği modern altyapısıyla dikkat çeken Papara Park Stadyumu olacak. Trabzonspor – Galatasaray maçı, Türkiye’nin en fazla takip edilen spor kanallarından biri olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Digiturk platformu üzerinden erişilebilen beIN Sports 1, karşılaşma öncesinde özel yayınlar, uzman yorumcular eşliğinde analizler ve maç sonrası değerlendirmelerle izleyicilere zengin bir yayın akışı sunacak.

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