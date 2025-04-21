Trabzon Spor İçin Önemli İş Birliği

PROJE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor Kulübü, ‘Amatör Takımlar Arası Etkileşim ve İşbirliği Projesi’ kapsamında bir tanıtım toplantısı düzenledi. Bu projeyle, Trabzonspor’a yetenekli antrenör ve futbolcuları kazandırmak adına kurumlar arası bir bağlantı kurulması hedefleniyor. Trabzonspor, yerel amatör futbol kulüpleriyle etkileşimi artırmak amacıyla önemli bir iş birliği başlattı.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Projeye, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile birlikte adım atıldı. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Trabzonspor Kulübü antrenörlerinin yanı sıra spor temsilcileri katıldı. TÜFAD Başkan Yardımcısı İsmail Gündoğdu, projeye Trabzonspor’un dahil olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Trabzonspor’un böyle bir projede TÜFAD’a da yer vermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Nedim Karadeniz hocamızın Trabzonspor’a ve Trabzon futboluna katacaklarını destekliyoruz,” şeklinde konuştu.

AMATÖR TAKIMLARLA İŞBİRLİĞİ YILLARDIR SÜRÜYOR

Ardından söz alan Trabzonspor Futbol Akademisi Eğitim Sorumlusu Nedim Karadeniz, şehrin amatör takımlarıyla uzun bir iş birliği geçmişinin bulunduğunu belirtti. “Bu şehrin genlerinde geçmişten gelen amatör takımlar ile yapılan iş birliklerinin birçok olumlu çıktısı var. Bu hafta içerisinde şehrimizi ve ülkemizi İsviçre’de temsil edecek U19 takımımızın oluşumu, bu şehrin arması olan Trabzonspor ile amatör futbol kulüpleriyle yapılan iş birliğinden geçiyor. Bu iş birliğini güçlendirerek, geçmişle bugünü birleştirerek önemli bir projeye imza attık,” dedi. Ayrıca, Futbol Akademisi Koordinatörü Güngör Şahinkaya ile antrenörler İlker Erdem ve Okan Özke’nin de projeye büyük destek sunduklarını aktardı.

PROJENİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Projeyle amaçlanan, Trabzonspor ile amatör takımlar arasındaki bağların güçlendirilmesi, amatör futbol kulüplerinin Trabzonspor’dan beklentilerinin öğrenilmesi ve karşılanması, oyuncu seçimi, gelişimi, antrenman içeriklerinin düzenlenmesi ve paylaşımı, antrenör yetiştirme ve gelişimi konusunda etkileşim sağlanarak, kulüplerle antrenörlerin yaşadığı sorunların anlaşılması ve destek olunmasıdır.