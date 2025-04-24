Trabzon Tanıtım Günleri Başladı

TRABZON TANITIM GÜNLERİ AÇILIŞ RESEPSİYONU

Katar’daki iş dünyasına Trabzon’daki yatırım fırsatları ve iş birliği olanaklarını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliği açılış resepsiyonu ile başladı. Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun ev sahipliğinde elçilik bahçesinde yapılan resepsiyona Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile birlikte Katarlı iş insanları ve birçok davetli katıldı. “Karadeniz’in Harikası: Trabzon” temasıyla düzenlenen etkinlik, Katar’da yaşayan Türk vatandaşları ve Katarlı konuklardan yoğun ilgi gördü.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER VE GÖSTERİLER

Resepsiyonda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi büyük ilgi çekerken, Karadeniz mutfağının leziz yemekleri davetlilere ikram edildi. Ayrıca etkinlikte Trabzon’da yatırım yapan Katarlı iş insanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Trabzon’un kültürel zenginlikleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz mutfağı ve tarihi etkinlikte tanıtıldı. Trabzon’dan gelen ünlü şefler, yöresel yemekler hazırlayıp zengin mutfağın inceliklerini sergiledi.

YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Büyükelçi Göksu, konuşmasında Trabzon’da yatırım yapan Katarlı iş insanları ile Katar’da yatırımları bulunan Trabzonlu iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla bu özel geceyi düzenlediklerini belirtti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise, “2024 yılı itibarıyla şehrimiz 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırlamış ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık turizm geliri elde etmiştir. Şu an 350 Katarlı dostumuzun Trabzon’da yatırımı var ve bu sayının daha da artmasını ümit ediyoruz. Doha-Trabzon arasındaki direkt uçuşların yeniden başlaması, kültürel bağlarımızı güçlendirmenin yanı sıra ekonomik iş birliklerimize de ivme kazandıracak.” dedi. Resepsiyonda iki ülke arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesi adına fikir alışverişi yapıldığı ve Trabzon’un Körfez ülkelerinde tanıtımına önemli bir katkı sağlandığı vurgulandı. “Trabzon Tanıtım Günleri” etkinliği, 3 gün boyunca Doha’daki West Walk AVM’de devam edecek.