Trabzon Tarım Ve Orman Müdürlüğü Denetimleri Sürdürmektedir

DENETİMLER İLE GIDA GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satış işletmelerine yönelik “Ürün bazlı” denetimler gerçekleştirdi. Ortahisar İlçesi Moloz bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde hijyen gereklilikleri ve etiket kontrolleri yapıldı. Bu kapsamda, yayla tereyağı olarak satılan ürünlerden 23 adet numune alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi.

GIDA ZİNCİRİNDE TÜKETİCİ SAĞLIĞI

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, denetimlerin devam ettiğini belirterek, “Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğudur. Bu kapsamda denetim etkinliğinin artırılması amacıyla ‘Ürün Bazlı / Tereyağı’ satış işletmelerinde denetimler yapılmıştır” diye ifade etti. Kaplan, laboratuvar analiz sonuçlarına göre uygunsuz bulunan ürünler hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlemler uygulanacağını vurguladı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kaplan, halk sağlığını koruma amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin büyük bir titizlikle süreceğini belirtirken, “Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürün ve işletmelerle ilgili 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlemler uygulanacaktır. Tüketicilerimizin üzerinde etiket bilgileri olmayan tereyağı, peynir, süt gibi ürünleri satın almamaları gerekiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, vatandaşlardan gelecek bildirimlerin önemine değinen Kaplan, gıda ile ilgili yaşanan olumsuzluklarda ALO 174 Gıda ihbar hattı ve 05011740174 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirimde bulunabileceklerini ekledi.