Trabzon’un Of İlçesinde 13 Yaşında Çocuk Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Trabzon’un Of ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk denizde kayboldu. Olay, 17:30 sıralarında Of sahilinin Kalealtı mevkiinde gerçekleşti.
DALGALARIN ANI ETKİSİYLE KAYBOLDU
Elde edilen bilgilere göre, 13 yaşındaki S.H. isimli çocuk, deniz kenarında bulunduğu esnada dalgaların aniden gelmesiyle denize sürüklendi. Denizin aşırı dalgalı olması sonucu S.H. bir anda gözden kayboldu. Etraftaki kişilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.