Trabzon Valisi Sahurda Öğrencilerle Buluştu

ÖĞRENCİLERLE SAHUR PROGRAMI

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerle sahur programında bir araya geldi. Bu önemli etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirmek amacıyla düzenlendi. Programa İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve çeşitli ilgililer katılım gösterdi.

GENÇLERE ÖĞÜTLER

Programda öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Vali Yıldırım, gençlerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiği üzerinde durdu. “Kendinizi her açıdan iyi yetiştirin. Çünkü yarının güçlü Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Devletinizi, bayrağınızı sevin. Hayat sadece para kazanmaktan ibaret değildir. Sizlerden büyük beklentilerimiz var ve size güveniyoruz. Sosyal medyada gereğinden fazla zaman harcamayın, büyüklerinizin tavsiyelerine kulak verin. Kendinize bir hobi edinin ve zamanınızı verimli değerlendirin” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Yıldırım, onların düşüncelerini ve taleplerini dinleyerek samimi bir atmosfer oluşturdu. Buluşma, öğrencilerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle başarıyla tamamlandı.