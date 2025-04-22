Trabzon Ve Rize Seferleri İptal

HAVADAKİ OLUMSUZLUKLAR SEFERLERİ ETKİLEDİ

Trabzon ve Rize’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, bu şehirler için planlanan bazı uçuşları iptal ettiğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir” dedi.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

Üstün, iptal olan seferleri sıralarken, İstanbul – Trabzon ve Trabzon – İstanbul arasındaki TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820 ve TK2821 ile İstanbul – Rize ve Rize – İstanbul arasındaki TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536 ve TK2537 uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

SEYAHAT PLANLARINI GÜNCELLEME İHTİYAÇ

Uçuşları etkilenen yolcuların seyahat düzenlemelerini gerçekleştirmek için THY’nin web sitesi veya mobil uygulamasını kullanabileceklerini ifade eden Üstün, “Anlayışınız için teşekkür ederiz” diyerek yolculara destek oldu.