Trabzonspor 1-0 Önde Gidiyor

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 önde tamamlandı.

İLK YARI DAKİKALARI

7. dakikada Olaigbe’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kaleci Okan’dan dönüyor. Duran topu savunma oyuncuları uzaklaştırıyor. 16. dakikada Zubkov’un sağ kanattan yaptığı ortada Onuachu, kafasıyla topu ağlara gönderiyor ve durumu 1-0 yapıyor. 20. dakikada Yunus Emre Çiftçi’nin ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Uğurcan’da kalıyor. 37. dakikada Augusto, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giriyor ancak sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğe çarpıyor. 45+4. dakikada Zubkov’un pasında kaleci ile karşılaşan Augusto’dan önce Drongelen tehlikeyi önlüyor.

HAKEMLER VE KADROLAR

Hakemler: Adnan Kaya Deniztepe, Bersan Duran, Serkan Çimen

Trabzonspor kadrosu: Uğurcan Çakır, Pina (Arif Boşluk dk. 27), Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor kadrosu: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çiftçi, Makoumbou, Musaba, Emre Kılıç, Nicham, Mouandilmadji

Yedekler: Posiiadaha, Mendes, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Holse, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Afonso Sousa

Teknik Direktör: Thamas Reis

Gol: Onuachu (dk. 16) (Trabzonspor)

Sarı kart: Onuachu (Trabzonspor) – TRABZON