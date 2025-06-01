Trabzonspor, 2022-2023 Sezonunu 57 Puanla Tamamladı

51 PUANLA SEZONU TAMAMLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezon 51 puanla 7. sırada yer aldı ve sezon boyunca en büyük puan farkı yaşadığı durumu deneyimledi. Bordo-mavili takım, oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, şampiyon Galatasaray’ın 44 puan gerisinde sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş ile olan 39 puanlık farkından daha büyük bir farkle sezonu tamamladı.

TARİHİ DÜŞÜŞ

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda ulaştıkları 7. şampiyonluktan sonra önemli bir düşüş yaşadı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray 88 puanla şampiyon olurken, Trabzonspor 57 puanla 6. sırada kalıp, zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı. 2023-2024 sezonunda ise 102 puanla şampiyon olan Galatasaray’ın 35 puan gerisinde, 67 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon itibarıyla Trabzonspor’un, zirveyle olan farkı daha da açıldı. Şampiyon Galatasaray’a 44 puan geride kalarak, en farklı sezonunu yaşadı.

EN ÜST SIRALARA YAKIN TARİH

Bordo-mavili takım, 1974-1975 sezonundan bu yana kesintisiz olarak mücadele ettiği Türkiye’nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı. İlk yıllarında şampiyonluklar elde eden Trabzonspor, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. 2021-2022 sezonunda 38 yıl aradan sonra tekrar aynı başarıyı tekrarladı. Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, ayrıca 9 defa ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek, 34 sezon boyunca ilk 4 içerisinde yer almayı başardı.

EN KÖTÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, bu sezon ligi üçüncü kez 7. sırada tamamladı. Takımın en kötü dereceleri ise 2001-2002 sezonunda yaşandı. O sezon, 18 takımın bulunduğu ligde Trabzonspor, düşme hattının sadece 3 puan üstünde, 14. sırada sezonu tamamladı.