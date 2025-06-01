Trabzonspor, 2024-2025’te 51 Puan Aldı

SEZONUN KISA DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu teknik direktörler Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke önderliğinde geçirerek 51 puan toplayarak 7. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, bu sezonda 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 51 puana ulaşırken, 58 gol atarken kalesinde ise 45 gol gördü. Sonuç olarak, Trabzonspor hedefsiz bir sezonu geride bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzonspor, sezon boyunca Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Avrupa’nın en büyük organizasyonlarında zorlu bir yolculuk geçiren bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off 3. turunda Avusturya’nın Rapid Wien takımına ve Konferans Ligi play-off aşamasında da İsviçre’nin St. Gallen ekibine elenerek hayal kırıklığı yarattı. Sezonun başlangıcında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yol ayrımına gidildi. İkinci hafta geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor maçından da beraberlik geldi ve sonrasında takımın başına Teknik Direktör Şenol Güneş getirildi.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Güneş, Trabzonspor’un başında 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Güneş yönetiminde takım, Hatayspor’a 2-1 kaybedince Güneş ile de yollar ayrıldı. 188 gün takımın başında kalan deneyimli teknik adam, 1.42 puan ortalaması ile görev yaptı.

FATİH TEKKE DÖNEMİ VE SONUÇLARI

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’ten sonra Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 11 maça çıkarak 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tekke, takıma 1.70 puan ortalaması kazandırdı ancak Trabzonspor, derbilerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da Galatasaray’a elenerek sezonu kupasız kapattılar.

HEDEFLERİN ULAŞILAMAMASI

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 44 puan gerisinde kalarak 7. sırada sezonu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da zarar gören bordo-mavililer, finalde karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edemedi.

PLANSIZLIKLAR

Başlangıçta Abdullah Avcı yönetiminde 55 maç hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, sezonu 48 resmi maçla kapattı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 48 maçta 19 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı.