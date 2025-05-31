Trabzonspor, 2024-25 sezonunda 7’nci oldu. Deplasmandaki kötü performansta savunma zayıf

Trabzonspor, 2024-25 sezonunu Süper Lig’de 38’inci hafta maçında Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek 7’inci sırada tamamladı. Sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefi ile başlayan bordo-mavililer, ortaya koyduğu olumsuz performansla beklentilerin altında kalmış oldu. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a kaybederek art arda ikinci kez kupayı kaybeden Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

DÜZENLEME VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Bordo-mavililer, 2024-25 sezonuna Abdullah Avcı ile başlarken, ligin ikinci haftasında teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaştı. Ancak Güneş dönemi de istenen istikrarı getirmedi ve 27’nci haftada Hatayspor maçı sonrası Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı. Fatih Tekke ile Trabzonspor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Sezon boyunca 36 maçta 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde eden Trabzonspor, rakip kalelere 58 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü. Sezonu 51 puanla artı 13 averaj ile 7’nci sırada tamamladı. İç sahada, 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 40 gol atıp 22 gol gördü. Trabzonspor, iç saha puan durumunda 5’inci sırada yer aldı. Özellikle iç sahada güçlü bir performans sergileyen bordo-mavililer, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi.

DEPLASMANDAKİ SORUNLAR

Bu sezon Trabzonspor’un en kötü deplasman sezonlarından birine tanıklık edildi. 18 deplasman maçından sadece 3 galibiyet (Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor) ve 8 mağlubiyet alarak, 7 beraberlik elde etti. Deplasmanda 18 gol atıp, 23 gol yiyen bordo-mavililer, -5 averaj ile 16 puanla sezonu tamamladı. Trabzonspor, bu performansla Süper Lig’in deplasman puan durumunda 12’nci sırada yer aldı. Son 10 yılın en düşük deplasman galibiyet sayısına ulaşarak sadece 3 galibiyet aldı. Önceki sezonlarda ise 2015-16 sezonunda 7, 2016-17 sezonunda 6, 2017-18 sezonunda 8, 2018-19 sezonunda 8, 2019-20 sezonunda 9, 2020-21 sezonunda 7, 2021-22 sezonunda 13, 2022-23 sezonunda 8, 2023-24 sezonunda 10 galibiyet elde etmişti. Deplasman performansı, iç sahadaki güçlü oyunuyla kıyaslandığında daha zayıf kaldı; savunma zaafları ve gol üretme konusundaki sorunlar, puan kayıplarının en önemli sebepleri arasında yer aldı.