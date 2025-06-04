Trabzonspor 2025-2026 Formaları Satışta

TRABZONSPOR YENİ FORMALARINI SATIŞA SUNUYOR

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını satışa çıkarıyor. Bordo-mavili kulübün yeni sezon formaları, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren kulübün resmi internet sitesi trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacak. Trabzonspor, yeni sezonda 4 farklı forma seçeneği ile sahada yer alacak.

FORMALARIN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Taraftarların beğenisine sunulacak formalar arasında çubuklu, bordo, beyaz ve turuncu tasarımlar bulunuyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının köklü tarih ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alarak modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle hazırlandığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, bu sezon formaların dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı vurgulanıyor.

NFC TEKNOLOJİSİ İLE YENİLİK

Yeni sezon formalarında göğüs logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları ile logoya dokunarak forma sahipleri özel olarak hazırlanan bağlantıya yönlendirilebiliyor. Taraftarlar, bu bağlantı sayesinde sürpriz içeriklere ve özel videolara erişim sağlayabiliyor.