Trabzonspor 3 Puan Aldı, Memnun Değil

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’DEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. “İhtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Oyunun tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Tekke, oyun yapısından memnuniyetsizliğini dile getirdi.

MAÇIN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Tekke, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini belirtti. “Daha güvenli, daha sorumluluk alan bir tarzda oynamamız gerekiyordu” diyerek oyundaki bazı eksikliklere vurgu yaptı. Tekke, galibiyetin kendisi adına olumlu kısmının “tek şey 3 puan” olduğunu söyledi. Ayrıca, rakiplerinin performansını da övdü.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA YÖNELDİ

Tekke, genç oyuncularla iyi bir mücadele ortaya koyan Adana Demirspor’a başarılar diledi. Önlerinde önemli bir mücadele olduğunu vurgulayan Tekke, “Kupa maçı var, ona dönmemiz lazım” şeklinde konuştu. Folcarelli’nin sakatlığı hakkında bilgi veren teknik direktör, oyuncuyu kaybettiklerini belirtti. “Nwakaeme önümüzdeki maçta bizimle olacak” diyerek gelecek maç için umutlu bir mesaj verdi.