“Trabzonspor’a Büyük Destek Veriyoruz”

TRABZONSPOR YÖNETİMİNDEN ZİYARET

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Yönetim Kurulu üyeleri ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sizleri belediyemizde ağırlamak bizler için büyük onur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzonspor’umuzun şehrimiz için, bizler için önemini anlatmaya 29 harfle kurulacak hiçbir cümle yeterli olmaz. Böyle bir Trabzonspor sevdamız var. Sadece bizim değil, hepimizin, şehrimizin böyle bir Trabzonspor sevdası var” dedi.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ’NDEN DESTEK SÖZÜ

Başkan Doğan ve ekibinin önemli bir kurumun başında fedakarca görev yaptığını belirten Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak bu süreçte Trabzonspor’un yanındalar ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Kaya, “Çok değerli bir kurumun başında fedakarlıkla görev yapıyorsunuz, Trabzonspor’umuzu çok iyi temsil ediyorsunuz. Sürecin başından bugüne değerlendirdiğimizde zor bir dönemde göreve talip olduğunuzu da biliyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde, elinizi değil, gövdenizi taşın altına koydunuz. Şehrimiz adına, Trabzonspor’umuz adına çok büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu üstlendiğiniz önemli sorumlulukta bizler bütün gücümüzle, gayretimizle yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bütün şehir yanınızda, bunu söyleyeyim. Biraz zamana ihtiyacımız var ama bu ekibin çok güzel işler yapacağına da gönülden inanıyorum. O anlamda Ortahisar Belediyesi olarak bütün personelimizle, bütün gücümüzle sonuna kadar Trabzonspor’umuzun ve sizlerin yanındayız” diye konuştu.