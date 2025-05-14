Trabzonspor A.Ş. Ve Galatasaray A.Ş. Final Oynayacak. Süper Kupa Yeri Henüz Belirlenmedi

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında yarın Gaziantep’te gerçekleştirilecek 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarıyla ortak bir basın toplantısı yapıldı. Taraftarlar merakla beklenen bu finalde, takımların son durumlarını ve hedeflerini öğrenme fırsatı buldu.

SÜPER KUPA FİNALİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptıkları son toplantıda, daha önce yeni formatı ile düzenleneceği duyurulan Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının formatını belirledi. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi karşılaşacak. Kazanan takımlar final oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray A.Ş.’nin ligi ilk iki sırada bitireceği garanti olduğundan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldiğinden, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025’e katılacak son takım olacak. Sezon başında oynanacak UEFA eleme müsabakaları da göz önünde bulundurularak, bu müsabakaların 2026 Ocak ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra açıklanacak.

EŞLEŞMELER HAKKINDA BİLGİLER

Lig sıralaması ve kupa finalindeki sonuçlara göre eşleşmeler belirlenecek. Lig şampiyonu ile kupa şampiyonu aynı takım olduğunda:

– Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

– Lig ikincisi ile lig üçüncüsü karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, lig şampiyonu ile kupa finalisti aynı takım olduğunda:

– Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

– Kupa şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek.

Lig ikincisi ile kupa şampiyonu veya kupa finalisti aynı takım olduklarında benzer eşleşmeler yapılacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Süper Kupa finalinin nerede gerçekleştirileceği ise henüz netlik kazanmış değil.