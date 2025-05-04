“Trabzonspor’a Uğurcan Çakır’dan Olumsuz Gelişme!”

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer’de bu zorlu mücadele öncesi kaptan Uğurcan Çakır’ın durumu herkesin merak ettiği bir konu. Oynama ihtimali oldukça düşük olan Uğurcan Çakır, geçirdiği ağrılar nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılamadı. Bugün kendisini denemesi bekleniyor ancak yarınki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi çok zor görünüyor.

RİSKE GİRMEK İSTEMİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, 10 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde Galatasaray ile üst üste oynanacak derbiler öncesi kaptanını riske etmemeyi planlıyor. Ayrıca, Savic’in de Kasımpaşa karşılaşmasında dinlendirileceği belirtiliyor. Trabzonspor, yarın öğleden sonra İstanbul’da Kasımpaşa’yı mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Ceza sınırında 4 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular; Uğurcan Çakır, Savic, Visca ve Ozan Tufan. Teknik heyet, sınırdaki bu oyuncuların kart görmemeleri konusunda özellikle dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. 10 Mayıs’ta Papara Park’ta Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesi, potansiyel kırmızı kart konusunda da tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca Folcarelli ve Draguş da sakatlıkları nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.