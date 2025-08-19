Trabzonspor’a Yeni Oyuncu Geldi

YENİ TRANSFER TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un yeni transferi Christ Inao Oulai, dün gece Trabzon’a adım attı. Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia’dan kadroya katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili taraftarların büyük bir heyecanla beklediği anların ardından sabah saatlerinde özel bir uçakla kente indi. Genç futbolcu, havalimanında yaptığı kısa açıklamada, “Trabzonspor’a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir azim ve kararlılıkla geldim. Lokomotif gibi oynayan, risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Takımıma yardımcı olmak ve potansiyelimi göstermek istiyorum” sözlerini kullandı.

KULÜBÜN TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Oulai, Trabzonspor’un köklü bir kulüp olduğunu da vurgulayarak, “Bu ülkenin büyük takımlarından birinde forma giyeceğim için gururluyum. Ülkemden Didier Zokora’nın da burada oynamış olması bana ayrı bir motivasyon veriyor” dedi. Genç oyuncunun, Trabzonspor yönetimi ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atmasının beklendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bastia formasıyla 24 maça çıkan Oulai’nın, bu süreçte 1 gol kaydettiği bilgisi verildi.