Trabzonspor, Adana Demirspor’u Yendi

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanan taraf bordo-mavililer oldu.

FOLCARELLİ SAKATLANDI

Konuk ekip Trabzonspor’da mücadeleye ilk 11’de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Folcarelli’nin yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu. İlk yarının büyük bir kısmı golsüz geçerken, skordaki denge 45. dakikada bozuldu. Trabzonspor’un golcüsü Simon Banza, takıma öne geçiren golü attı ve devreye bordo-mavili ekip 1-0 önde girdi. Bu golle birlikte Banza, Süper Lig’de toplamda 18 gole ulaştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da sonuç üretemezken, mücadele Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki beşinci maçında üçüncü galibiyetine ulaşmış oldu. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Önceki maçta, yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir’i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

LİG PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde 42 puana ulaştı. Haftalar öncesinden ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, bir sonraki haftada sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Ayrıca, hafta arasında Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe’yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise ligdeki bir sonraki haftada Konyaspor deplasmanına gidecek.