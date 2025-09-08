Trabzonspor, Andre Onana ile Anlaştı

TRANSFERDE YENİ GELİŞMELER

Karadeniz ekibi, Premier Lig devi Manchester United’da görev yapan tecrübeli kaleci Andre Onana ile anlaşma sağlandığına dair bilgiler paylaşmaya başladı. Onana’nın transferinin ardından Trabzonspor’un kalede önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Trabzonspor, kaleci transferinde sürpriz bir adım atarak dünya çapında tanınan bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ONANA’NIN TRABZON’A GELİŞİ

Resmiyet kazanmamış olsa da, kulübe yakın kaynaklar 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Futbola Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax’a transfer olarak Avrupa sahnesinde adını duyurdu. Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan Onana, Inter formasıyla da Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi yaşadı. 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atan kaleci, iyi ayağını kullanması ve oyunu geriden kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca uzun süredir Kamerun Milli Takımı’nın birinci kalecisi olarak görev yapıyor.

TAKIMDA BÜYÜK HEYECAN

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kale için birçok alternatif gündeme gelmişti. Bordo-mavili yönetimin, Onana gibi kariyerli bir kaleciyi hedeflemesi camiada büyük bir memnuniyet yarattı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrasında kaleyi böyle önemli bir tecrübeye emanet etme planları, yeni sezon için umutları artırıyor. Sosyal medyada gündem olan bu transfer iddiası sonrası Trabzonspor taraftarları, kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Bordo-mavili futbolseverler, Onana’nın takıma katılması durumunda yeni sezonda ciddi katkılar sağlayacağına inanıyor.