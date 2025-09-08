Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI VE HAZIRLIKLAR

Karadeniz temsilcisi, Premier Lig ekibi Manchester United’da görev yapan tecrübeli kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladığına dair bilgiler paylaşıldı. Onana’nın transferinin, kalede önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Trabzonspor, kaleci transferinde sürpriz bir hamle yaparak dünya çapında tanınan bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kamerunlu kaleci Onana ile anlaşmaya varıldığı iddiaları gündemde. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel uçak ile Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından sözleşmeye imza atacağını öne sürdü.

ONANA’NIN KALİTESİ VE GEÇMİŞİ

Futbol kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa sahnesinde ün kazandı. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen tecrübeli eldiven, Inter formasıyla da Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a katılan Onana, ayağını iyi kullanması ve oyunu geriden kurma becerisiyle tanınıyor. Uzun süredir Kamerun Milli Takımı’nın birinci kalecisi olarak görev yapıyor.

YENİ SEZON İÇİN UMUTLAR

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci pozisyonu için birçok alternatif gündeme gelmişti. Bordo-mavili yönetimin Onana gibi deneyimli bir ismi hedeflemesi, camiada büyük bir memnuniyet oluşturdu. Uğurcan’ın ayrılmasının ardından kaleyi bu kadar önemli bir isme teslim etme düşüncesi, yeni sezon için umutları artırıyor. Sosyal medyada gündem olan transfer iddiası sonrası Trabzonspor taraftarları, kulüpten gelecek resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Bordo-mavili futbolseverler, Onana’nın takıma katılması durumunda yeni sezonda önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.