Trabzonspor, Andre Onana’yı KAP’a bildirdi

TRANSFER BİLDİRİMİ

Trabzonspor, yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Akşam saatlerinde Trabzon’a getirilen 29 yaşındaki kaleci, bordo-mavililerle 2025-26 sezonu için resmi sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

SÖZLEŞME DETAYLARI

Açıklamada belirtilene göre, “Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır.” Yapılan anlaşmanın şartlarına göre oyuncuya, “2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti” ödenecektir. Onana’nın resmi imza sürecinin ardından, bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.