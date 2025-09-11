Haberler

Trabzonspor, Andre Onana’yı KAP’a bildirdi

TRABZONSPOR KAMUYA DUYURDU

Trabzonspor, yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Akşam saatlerinde Trabzon’a getirilen 29 yaşındaki kaleci, bordo-mavililerle 2025-26 sezonu için resmi sözleşme imzaladı.

ONANA İLE ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir.” Onana’nın resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

