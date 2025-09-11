Trabzonspor, Andre Onana’yı transfer etti

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’dan sonra kaleye dünyaca ünlü kaleci Andre Onana’yı transfer ediyor. Trabzonspor, Andre Onana’nın kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı. Kamerunlu kaleci, transfer işlemlerini tamamlamak adına ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Onana, saat 16.45 civarında Trabzon’a vardı.

ONANA’NIN İLK AÇIKLAMALARI

Havalimanına inen Onana, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Onana, “Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı hakkında da görüşlerini paylaşan deneyimli kaleci, “Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler.” ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki kaleci, teknik direktör Fatih Tekke’nin görev vermesi halinde hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giymeyi bekliyor.