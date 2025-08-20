Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Takım, bu akşam yaptığı antrenmanla Antalyaspor hazırlıklarına start veriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kasımpaşa maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

ANTRAMAN PROGRAMI VE BASIN TOPLANTISI

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de düzenleyeceği antrenmanla devam edecek. Bunun yanı sıra, yeni transferlerden Kazeem Olaigbe, yarınki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık tutulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Haberler

Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.