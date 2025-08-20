Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Takım, bu akşam yaptığı antrenmanla Antalyaspor hazırlıklarına start veriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kasımpaşa maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

ANTRAMAN PROGRAMI VE BASIN TOPLANTISI

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de düzenleyeceği antrenmanla devam edecek. Bunun yanı sıra, yeni transferlerden Kazeem Olaigbe, yarınki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık tutulacak.