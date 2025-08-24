Trabzonspor, Antalyaspor’u 1-0 Yendi

MAÇ SONUCU VE GOL

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleşen bu mücadelede Trabzonspor, rakibini 1-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Takımın galibiyetini getiren gol, 39. dakikada gerçekleşti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Stefan Savic, kafa vuruşunu yaparak Trabzonspor’u öne geçirdi.

Trabzonspor’un ilk yarının son dakikalarında Felipe Augusto ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonucunda iptal oldu. Hakem Ali Yılmaz, VAR tavsiyesinin ardından pozisyonu izleyerek, Augusto’nun vuruşu esnasında kale dibinde bulunan Paul Onuachu’nun ofsaytta olduğunu belirleyerek bu golü geçersiz kıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak puanını 9’a çıkardı. Antalyaspor ise oynadığı 3. maçta ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor’u konuk ederken, Antalyaspor ise Fatih Karagümrük’ü evinde ağırlayacak.