Trabzonspor, Antalyaspor’u 1-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar.

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo mavililer, ligde 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı. Maçın 1’inci dakikasında Trabzonspor, sağ kanattan hızlı bir atak geliştirdi ancak Okay’ın ceza alanına yerden gönderdiği top, Zobkov’un vurmasıyla üstten auta gitti.

İLK YARIDA OLAYLAR

18’inci dakikada, Trabzonspor ceza alanında savunma tarafından uzaklaştırılamayan top Onuachu’nun önüne düştü. Onuachu’nun gelişine vuruşu meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 38’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov’un sol kanattan kullandığı köşe atışında Savic’in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. Ancak 40’ıncı dakikada Augusto’nun sağ çaprazdan sert vuruşu, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı, Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA MÜCADELE DEVAM ETTİ

İkinci yarıda, 55’inci dakikada Antalyaspor’dan Nicola’nın ceza sahası dışından sert şutunu Uğurcan güçlükle çıkardı. 63’üncü dakikada Kaluzinski’nin aşırtma vuruşunu yine Uğurcan kornere çeldi. 78’inci dakikada Zubkov’un ceza yayına gönderdiği ortayı Onuachu kafayla Visca’ya indirdi ancak Visca’nın vole vuruşu üstten auta gitti. 90+2’nci dakikada, Visca’nın sert şutu da az farkla auta gitti. Karşılaşma, Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında sadece bir değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta yedek bıraktığı Visca’nın yerine Zubkov’u 11’de görevlendirdi. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Antalyaspor’da ise yeni transfer Abdülkadir Ömür, eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı.