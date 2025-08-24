Trabzonspor, Antalyaspor’u 1-0 yendi. Fatih Tekke, galibiyet özgüven artırdı. Ses getiren eksikler var, dedi. Bu hafta Samsun ile mücadele var. Emre Belözoğlu ise takımını tebrik etti. Antalyaspor’da durum zorlaşıyor, sitemde bulundu

Trabzonspor Galip Geldi

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un galibiyetiyle ilgili konuşan Tekke, takımın özgüveninin daha da arttığını belirterek, “Yine benzer bir maç; galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici, özgüveni biraz daha yukarı artırıcı. Ama tabi oyun içerisinde konuşacağımız eksik olan çok şey var. Genel anlamıyla galip gelmemiz önemli, değerli. İlk yarı top bizdeyken daha üretken ve golü bulan taraftık. Fakat ön alan baskısıyla ilgili ilk yarının başında iyi değildik. İkinci yarıda ise daha iyi bir performans sergiledik” ifadelerinde bulundu.

Savunma ve Özgüven Üzerine

Tekke, takımının savunma performansına da değinerek, “İkinci yarıda rakibe pozisyon vermedik. Ama hızlı hücuma geçerken daha etkili olmalıyız. Bu konuda eksiğimiz var. Fiziksel eksikler de var, ama genel hatlarıyla hızımızın düşmesi ve özgüven ile tiyatimize dikkat etmeliyiz” dedi. Oyuncularının gayretini öven Tekke, “Şimdi haftaya Samsun maçı var. Daha sert bir takım ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz” dedi.

Galip Gelmek Önemli

Tekke, galip gelmenin takım için moral kaynağı olduğunu belirtti. Özgüven eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu da vurgulayan Tekke, “Bu kadar içine kapanmamamız lazım. Orada özgüvene ihtiyacımız var. Lider oyunculara ihtiyaç duyuyoruz” diye ekledi. Ayrıca, Trabzonspor’un iptal edilen golüyle ilgili de “O pozisyonu hiç izlemedim. Eğer ofsaytsa VAR söylemeli” şeklinde konuştu.

Belözoğlu’ndan Trabzonspor’a Tebrik

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maçın ardından Trabzonspor’u tebrik etti. İkinci yarıdaki performanslarının kendileri adına daha iyi olduğunu belirten Belözoğlu, “Beraberliği yakalayabilirdik. Ancak karşınızda Trabzonspor var. Özellikle ikinci yarıda oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi. Veysel’in sakatlığı hakkında bilgi veren Belözoğlu, “MR sonucundan sonra durumu netleşecek ama kasığında bir problem var” ifadelerinde bulundu.

Antalyaspor’un Durumu

Belözoğlu, Antalyaspor’un yeni bir takım olduğunu belirtti ve yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. “Bu sezon en yeni takımlardan biriyiz. Transfer sorunları yaşıyoruz ama daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum” dedi. Son olarak, Antalyaspor’un geçmişte yaşadığı finansal sorunlara da değinen Belözoğlu, “Geçmişte hak etmiş olduğu paralar ödenmeli, ancak bu süreç zorlu,” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.