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Trabzonspor, Antalyaspor’u 2-0 Yendi

SÜPER LİG’DE TRABZONSPOR GALİP GELDİ

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve 2-0’lık bir galibiyet elde etti. Trendyol Süper Lig sezonunun son haftasındaki 38. maç, Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor arasında yapıldı.

MATCH DETAYLARI VE GOLLER

Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de başladı ve hakem Ali Yılmaz maçı yönetti. Trabzonspor, 55. dakikada Oleksandr Zubkov’un golüyle skoru 1-0 yaptı. Ardından, 57. dakikada John Lundstram ile farkı ikiye çıkardı. Maç boyunca başka gol yaşanmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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