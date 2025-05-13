Trabzonspor, Avrupa için finalde mücadele edecek

TEKKE’DEN AVRUPA HEDEFİ

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinin zorlu geçeceğini belirterek, “Ne kadar zor olursa olsun Avrupa’ya gitmemiz lazım, önümüzde Avrupa için hedef bir maç var” diye ifade etti. Final öncesi Gaziantep Stadyumu’nda düzenlenen ortak basın toplantısına, Galatasaray ve Trabzonspor’un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Tekke, “Yarın kupayı kazanarak Avrupa bileti almak istiyoruz” diyerek, kupayı çok arzuladıklarını vurguladı.

MÜCADELE VE RAHATLIK VURGUSU

Yarın kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Tekke, sezon boyunca dalgalı bir performans sergilediklerini, ancak geldiği süreçte bu durumun bir nebze düzeldiğini belirtti. “Bizim 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeylerimiz var. Oyuncularımın vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde” diyen Tekke, “Yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek” ifadelerini kullandı. Mücadelenin önemine değinen Tekke, “Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

TARİHE GEÇME HEDEFİ

Kupayı kazanarak tarihe geçme hedefinin olduğuna dikkat çeken Tekke, “Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak, oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım” dedi. “Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. Bu yüzden kupayı kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

GAZİANTEP’İN ÖNEMİ

Gaziantep’te final oynamanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirten Tekke, “Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep’te oynadım” diyerek bu şehrin kendisi açısından anlamını vurguladı.