Trabzonspor Başakşehir Deplasmanında Önde Tamamladı

İLK YARI SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile bir araya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAKİ DAKİKALAR

İlk yarının 4. dakikasında sağ taraftan ceza sahasına inen Crespo’nun pasıyla ön direğe gelen Piatek, topu Deniz Türüç’e aktardı. Deniz’in sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruş, direkten oyun alanına döndü. 7. dakikada Malheiro’nun sağ taraftan çizgiye inerek ön direğe çevirdiği top, Banza’nın dokunuşuyla ağlarla buluştu. Skor 0-1 oldu. 11. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan ortasında Trabzonspor savunması tehlikeyi savuşturdu. Pozisyonun devamında ceza yayı içerisindeki Berat’ın kafayla pasını Yusuf Sarı’ya götürdü. Yusuf’un sol çaprazdan vuruşu dışarıya çıktı. 20. dakikada Yusuf Sarı’nın sol taraftan ortasında Piatek, iyi yükselerek altıpasın gerisinden kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Umut Güneş, Deniz Türüç, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Szysz, Operi, Djalo, Figueiredo, Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Cham, Zubkov, Jabol, Serdar Saatçı, Draguş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Banza (dk. 7) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Başakşehir), Mendy (Trabzonspor)

– İSTANBUL