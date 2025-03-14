Haberler

Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı maç için İstanbul’a hareket etti. Deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan takım, hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları’nın (THY) özel uçağıyla İstanbul’a ulaştı. Kafilede toplamda 22 futbolcu yer aldı.

KAFİLEDE YER ALAN OYUNCULAR

Trabzonspor’un Başakşehir maçı için İstanbul’a götürdüğü futbolcular şu isimlerden oluşuyor: “Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan, Enis Destan.”

Sakatlık DURUMU

Diğer yandan, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık geçiren genç kaleci Onuralp Çevikkan, antrenmanı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Onuralp, tedavi için İstanbul’a koltuk değnekleriyle ulaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hızlı Giden Araç Bariyerlere Çarptı

Avcılar'da E-5 yan yolda aşırı hız yapan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve otomobil severely damaged oldu.
Haberler

Edirne’de Kopan Teker Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Havsa karayolunda tekeri kopan bir traktör devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.