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Trabzonspor, Başında Fatih Tekke ile Başladı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLE İLK ANTRANMAN

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına başladı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek olan Trabzonspor, bu önemli maçın hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor.

TARAFTARLARA AÇIK ANTRANMAN

Fatih Tekke’nin takımın başına geçişinin ardından bordo-mavili ekipte uzun bir aradan sonra önemli bir gelişme yaşanacak. Karadeniz temsilcisi, 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştireceği antrenmanın ilk 20 dakikasını taraftarlarına açık bir şekilde yapacak.

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