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Trabzonspor Başında Hüseyin Çimşir Antrenman Yaptı

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SONRA HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Hüseyin Çimşir geçti. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 28. haftasında deplasmanda gerçekleştireceği Başakşehir maçı için hazırlıklara 1 günlük iznin ardından başladı. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı ve takımı Hüseyin Çimşir yönetti.

HAFTASONUNDA OYNANAN MAÇIN ETKİLERİ

Trend y ol Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışmaları ve dar alanda oyun idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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