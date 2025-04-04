Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral, TFF’ye Tepki Gösterdi. “Tuz Kokmuştur” Dedi

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİ TFF’YE HAKEM ATAMALARI NEDENİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta Mehmet Türkmen’in hakem olarak görevlendirilmesine sert tepki gösterdi. Saral, TFF’nin bu atamasını eleştiren bir açıklama yayımladı.

“30 PUANIMIZ ÇALINDI, BU BİR OPERASYON”

Saral, “Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.” ifadelerini kullandı. Aynı hakemlerin sürekli Trabzonspor maçlarında görev almasını eleştiren Saral, “İsimler belli, tablo ibretliktir.” dedi.

HAKEMLERİN GÖREV DAĞILIMINI PAYLAŞTI

Saral, bazı hakemlerin Trabzonspor maçlarındaki görev dağılımını şu şekilde açıkladı: “Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç.”

YABANCI HAKEM TALEBİ CEVAPSIZ KALDI

Saral, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atanmasının ardından TFF’ye yabancı hakem talebiyle resmi başvuruda bulunduklarını ancak bu taleplerinin yanıtsız bırakıldığını belirtti.

“MEHMET TÜRKMEN BİLİNÇLİ OLARAK ATANDI”

Saral, Fenerbahçe maçına Mehmet Türkmen’in atanmasını eleştirerek, “Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından ‘en sevdiğim hakem’ iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ PENALTIYI HATIRLATTI

Saral, Mehmet Türkmen’in iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği tartışmalı penaltı kararını da gündeme getirerek, “Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.” dedi.

“TRABZONSPOR FUTBOL VİCDANIDIR”

Saral, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir.”