Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral, TFF’ye Tepki Gösterdi. “Tuz Kokmuştur” Dedi. Mehmet Türkmen’in Atanmasını Eleştirdi

TRABZONSPOR YÖNETİMİNDEN FENERBAHÇE MAÇI HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hakemi Mehmet Türkmen’in atanmasına tepki gösterdi. Saral, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF’yi eleştirdi.

SARAL: “30 PUANIMIZ ÇALINDI, BU TESADÜF DEĞİL”

Saral yaptığı açıklamada, “Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.” ifadelerini kullandı. Saral, hakem atamalarıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı: “Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç.”

YABANCI HAKEM TALEBİ CEVAPSIZ KALDI

Saral, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atanmasının ardından 24 Şubat 2025’te TFF’ye yabancı hakem talebiyle resmi başvuruda bulunduklarını ancak bu taleplerinin cevapsız bırakıldığını belirtti.

“MEHMET TÜRKMEN’İN ATANMASI MEYDAN OKUMADIR”

Saral açıklamasının devamında, “Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından ‘en sevdiğim hakem’ iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır.” dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ PENALTI VURGUSU

Saral, Mehmet Türkmen’in iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği tartışmalı penaltı kararını da hatırlatarak, “Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR FUTBOL VİCDANIDIR”

Açıklamasını güçlü ifadelerle tamamlayan Saral, “Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir.” dedi.