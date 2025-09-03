Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a Teşekkürler

İSMİAL TURGUT ÖKSÜZ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öksüz, Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan’ın kulübün ekonomik yükünü hafifletmek için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Ertuğrul Doğan’ın transfer başarısıdır” dedi. Öksüz, Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor’dan Galatasaray’a transferi sonrası düzenlediği basın toplantısında, kulübün aidiyet ve samimiyetini hissettiren bir büyük aile olduğunu vurguladı.

AİDİYET VE SAMİMİYET

Öksüz, Trabzonspor’un geçmişteki başarıları ve yetiştirdiği oyuncularla daima kalıcı olduğunu ifade etti. “Bu nedenle bazı ayrılıklar elbette zor gelir; kırgınlıklar ve üzüntüler de sevdamızın bir parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, kişiler gelip geçici; Trabzonspor ise daima kalıcıdır. 8 şampiyonluğumuzda olduğu gibi nice yıldızlar yetiştiren camiamız, bundan sonra da yeni değerler kazandırmaya devam edecektir. Bu değerlerden biri olan kaptanımız ve kalecimiz Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişmiş ve takımımızın son yıllardaki en önemli başarılarında büyük emek vermiştir. Sezonun ilk 4 müsabakasında alınan 10 puanın neredeyse tamamında kritik katkıları bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

UGURCAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

İsmail Turgut Öksüz, Uğurcan Çakır’a kariyer hedefleri doğrultusunda yeni bir yola çıkma zamanı geldiğini vurgulayarak, “36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kulübümüze kazandırdığı değer nedeniyle onurla uğurluyoruz.” dedi. Öksüz, bu süreçte önemli adımlar atan Başkan Ertuğrul Doğan’ı da tebrik ederek, “Duygusal açıdan zor olsa da, ticari anlamda Türkiye rekoru kıran bu transferin Trabzonsporumuz adına doğru bir karar olduğu inancındayız.” ifadelerini kullandı. Taraftarlara da mesaj gönderen Öksüz, “Asıl olan Trabzonspor’dur. Uğurcan Çakır’a futbol hayatında başarılar diliyor, Başkanımız Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyor ve camiamız için başarılı bir sezon temenni ediyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.