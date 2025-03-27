Trabzonspor Başkanı: Futbolda Adalet İçin Savaş Veriyoruz

ADALATSIZLIĞA KARŞI DURUŞ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun adalet anlayışının zor bir sınavdan geçtiğini ifade etti. Doğan, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında Doğan, federasyon ile ilgili eleştirilerde bulunarak, adalet mücadelesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. “Trabzonspor, tarih boyunca pek çok fırtınaya göğüs germiştir. Haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı duranları yazar” dedi.

BÜYÜK HEDEF: TÜRKİYE KUPASI

Başkan Doğan, futbolcular ve teknik heyetin Trabzonspor’un tarihine yeni bir kupa kazandıracağına inandığını belirtti. Doğan, “Sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalara uğradı. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır” şeklinde konuştu. “‘Türkiye Kupası’ önümüzde büyük bir hedef. Bu formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacak” dedi.

U19 TAKIMININ BAŞARISI

Ertuğrul Doğan, U19 UEFA Gençlik Ligi ile ilgili yaptığı açıklamada, yenilik dolu bir destanın yazıldığına dikkat çekti. “U19 takımımız, UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi” dedi. Ayrıca, genç oyuncuların Trabzonspor’un ruhunu ve karakterini dünyaya gösterdiğini belirten Doğan, “Bu büyük zaferde emeği geçen tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Onların azmi ve inancı, Trabzonspor’un geleceğinin ne kadar parlak olduğunu kanıtlıyor. Şimdi Inter U19 ile oynayacağımız yeni bir meydan okuma var” ifadesini kullandı.