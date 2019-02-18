Trabzonspor Başkanı özür diledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan başarısız sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederken, oynanan futbol ve alınan sonuç nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

“Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek, göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir.” ifadelerini kullanan Ağaoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

“Sezon başında ‘Yan yana’ diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir. Bu nedenle dün kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz.”

Hiçbir olumsuzluğun birlik ve beraberliği bozmaması gerektiğine dikkati çeken bordo-mavili kulübün başkanı, “Bizler, birlikte çıktığımız bu yolda yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak, bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarlarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren futbolcularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yenilgiden dersler çıkaracaklarını vurgulayan Ağaoğlu, “Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkında olup, yine yoğun bir emek ve özveri ile bunların üstesinden gelmek için çalışacaktır. Sezon sonuna kadar yine bu oyuncularla devam edeceğimiz gerçeği unutulmamalıdır. Ben bir kez daha dün akşamki futbol ve alınan sonuçtan dolayı camiamızdan özür dilerken, taraftarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğumu ifade etmek isterim.” şeklinde görüş belirtti.

TRT