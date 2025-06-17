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Trabzonspor Başkanı Uğurcan’ı Açıkladı

TRABZONSPOR BAŞKANI TRANSFER AÇIKLAMALARI YAPTI

Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında transfer süreçleri üzerine açıklamalarda bulundu. Doğan, özellikle Fenerbahçe ile ilişkilendirilen millî kaleci Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDAKİ SPEKÜLASYONLAR

Son günlerde Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe ve Monaco ile anılması üzerine, Doğan, “Bu açıklamaları defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan takımın kaptanıdır. Aklımdan geçen futbolu burada bırakmasıdır. Avrupa ile alakalı bir sözümüz var, oradan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştik. Şu an için Uğurcan için herhangi bir resmî teklif yoktur. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

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