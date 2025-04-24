Trabzonspor Başkanından Açıklamalar Geldi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe ile oynadıkları Türkiye Kupası yarı final maçında elde ettikleri 2-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, “Futbolun içinde olan herkes bazı dengeleri bilmeli ve buna göre davranmalı. Şehirler arasında sıkıntılar yaşanıyor ve bu durumun önüne geçilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN ANISINA

Başkan Doğan, konuşmasına onursal başkanları Mehmet Ali Yılmaz’a rahmet dileyerek başladı. “Öncelikle bugün, onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle anıyoruz. Efsane bir dönemin doğuşunda büyük katkıları olan bir isimdi ve asla unutulmayacak. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine baş sağlığı diliyorum” diye belirtti. Göztepe taraftarını tebrik eden Doğan, kataşımcılarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini vurguladı ve “Karşılıklı tezahüratlar oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca Göztepe Başkanı’na ve yönetimine de bu güzel örnek davranış için minnettarız” dedi.

HAKEM PERFORMANSLARI ÜZERİNE

Hakem performansları hakkında fazla yorumda bulunmayacağını ifade eden Doğan, maçların Anadolu şehirlerinde oynanmasının gerektiğini ifade etti. “Hakemler konusuna artık fazla girmek istemiyorum. Durum gerçekten komik bir hal aldı. Bizim isteğimiz, maçların Anadolu şehirlerinde oynanması yönünde. Bu konudaki talebimizi federasyona ileteceğiz” diyen Doğan, daha önce benzer bir taleplerinin sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun görüldüğünü hatırlattı.

LİGDE HEDEFLERİMİZ

Fatih Tekke’deki teknik direktör değişikliği ile takımda bir çıkış yakaladıklarını belirten Ertuğrul Doğan, “Fatih Tekke’nin takımın başına geçmesiyle birlikte bir çıkış yakaladık. Kupada finaldeyiz, ligde de ulaşabileceğimiz en iyi konuma gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Taraftarlara mahcup olduklarını belirten Doğan, “Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey; hem kupada hem ligde en iyisini ortaya koyarak camiamıza kendimizi affettirmek” ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Doğan, U-19 takımı hakkında da açıklamalarda bulunarak, “U-19 takımımız çok güçlü bir mesaj veriyor. Göreve geldiğimiz günden beri altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu başarının arkasında büyük bir emek var. İnanıyorum ki finale kalan taraf Trabzonspor olacak ve bu final Türk futbol tarihinde bir ilk olacak” dedi. Ayrıca, oyuncularının canı gönülden mücadele ettiğini ifade eden Doğan, bu başarı ile camiaya büyük bir mesaj verdiklerini ve bu mesajın iyi anlaşılması gerektiğini düşündüğünü ekledi.