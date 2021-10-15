Trabzonspor Başkanı’ndan Fenerbahçe açıklaması

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi, “Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız” dedi..

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına her yönüyle hazır olduklarını belirterek, “Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe ve maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12’nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa, başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok” dedi.