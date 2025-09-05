Haberler

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari İle Anlaştı

Trabzonspor, Fas kökenli orta saha futbolcusu Benjamin Bouchouari ile, bordo-mavili kulüp için opsiyon hakkı barındıran 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada, Bouchouari’ye her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Eğer son sezon için opsiyon kullanılacaksa, oyuncunun ücreti 1 milyon 200 bin Euro’ya yükselecek.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Trabzonspor, Bouchouari’nin transferi için Fransa’nın AS Saint Etienne Kulübü ile de anlaşma gerçekleştirdi. Bu sözleşmeye göre bordo-mavili kulüp, Fransız ekibine sözleşme fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon Euro’yu üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca, Bouchouari’nin başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, elde edilecek gelirin yüzde 15’inin AS Saint Etienne’e verileceği kaydedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

