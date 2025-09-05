Trabzonspor, Benjamin Bouchouari İle Anlaştı

TRABZONSPOR BENJAMIN BOUCHOUARI İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, Fas kökenli orta saha futbolcusu Benjamin Bouchouari ile, bordo-mavili kulüp için opsiyon hakkı barındıran 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada, Bouchouari’ye her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Eğer son sezon için opsiyon kullanılacaksa, oyuncunun ücreti 1 milyon 200 bin Euro’ya yükselecek.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Trabzonspor, Bouchouari’nin transferi için Fransa’nın AS Saint Etienne Kulübü ile de anlaşma gerçekleştirdi. Bu sözleşmeye göre bordo-mavili kulüp, Fransız ekibine sözleşme fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon Euro’yu üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca, Bouchouari’nin başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, elde edilecek gelirin yüzde 15’inin AS Saint Etienne’e verileceği kaydedildi.