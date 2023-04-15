Trabzonspor, Beşiktaş’la karşı karşıya geliyor

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Karadeniz ekibi Trabzonspor, yarın Beşiktaş’la karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor’a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ankaragücü’ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş’ın karşısına çıkacak.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13’ünü kazandı, 5’inde berabere kaldı ve 9’undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise Süper Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor.

Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası’nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.

Trabzonspor’da önemli eksikler!

Trabzonspor’da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan’ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Beşiktaş’ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl