Trabzonspor, Bodrum FK’yi Uzatmalarda Yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlandı. Trabzonspor, uzatmalarda 3-2’lik skoru elde ederek yarı finale yükseldi. Maçta ilk golü 3. dakikada Simon Banza atarak Trabzonspor’u öne geçirdi. Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ve 20. dakikada Enis Bardhi’nin golleri ile durumu 2-1 lehine çevirdi. Trabzonspor, 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ile eşitliği sağladı ve normal sürenin sonunda skor 2-2 oldu. Uzatmalarda Trabzonspor, Oleksandr Zubkov’un 98. dakikada attığı golle 3-2 galip geldi.

KIRMIZI KARTLAR VE SON DURUM

Bodrum FK’de Fredy, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor’da ise Okay Yokuşlu, 89. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Bordo-mavililerde Batista Mendy de 109. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylece Trabzonspor, 120 dakikayı 9 kişi tamamladı ve Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Bodrum FK ise turnuvaya veda etti. Trabzonspor, yarı finalde Beşiktaş – Göztepe maçının kazananıyla karşılaşacak.

Trabzonspor, Bodrum FK karşısında ligde Göztepe ile oynadığı maça göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, orta sahada Ozan Tufan’ın yerine Göztepe maçında yedek kalan Sikan’ı tercih etti. Forvette ise geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Simon Banza, Enis Destan’ın yerine forma giydi. Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLERDEKİ İLGİ VE PANKART

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarlarının ilgisi düşük oldu. Önceki gün 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünler doluyken, bu kupa maçında boşluklar dikkat çekti. Her iki takım oyuncuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankart ile sahaya çıktı.