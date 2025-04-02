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Trabzonspor-Bodrumspor Maçı Canlı Yayın Bilgisi

MAÇ SKORU VE CANLI ANLATIM

Trabzonspor ile Bodrumspor arasındaki karşılaşma 2-2’lik skorla devam ediyor. Maç, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği bir etkinlik haline geldi. Trabzonspor Bodrumspor maçının detaylarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

İZLEME FIRSATI

Trabzonspor ile Bodrumspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyenler, A Spor kanalı üzerinden yayınları takip edebilir. Karşılaşmanın başlaması ise bu akşam saat 17.45 itibariyle planlanıyor.

MAÇIN YERİ

Bu önemli maç, Trabzon’daki Papara Park Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Takımların performansı ve maçın gidişatı spor tutkunları tarafından büyük bir heyecanla izleniyor.

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