Trabzonspor Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda?

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Bodrumspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hakkında merak edilen detaylar ortaya çıktı. Özellikle, maçın hangi kanalda yayınlanacağı birçok futbolsever tarafından araştırılıyor. Trabzonspor Bodrumspor maçı, A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Bu önemli mücadele, 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Maç, saat 17:45’te başlayacak. Şu an için Trabzonspor ve Bodrumspor’un karşılaşacağı bu ZTK Çeyrek Final maçı, Trabzon’da bulunan Papara Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.